صورة تعبيرية

في مصر.. شابة تـ.قتل والدتها وتبرر: “تسيء معاملتي”

2024-05-29 / 10:49
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هبة بريس – وكالات

شهدت منطقة الملك الصالح بمصر القديمة في القاهرة حادثا مأسويا حيث أقدمت امرأة على قتل والدتها طعنا بسلاح أبيض في الرأس والرقبة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بإصابة مسنة تبلغ من العمر 65 سنة بطعنات متفرقة في الرأس والرقبة، مما أسفر عن وفاتها.

وبإجراء التحريات والبحث نجح فريق المباحث من كشف ملابسات الواقعة وأن ابنتها صاحبة الـ 30 عاما وراء ارتكاب الجريمة.

وبتطوير البحث تبين أن المتهمة تعاني من اكتئاب نفسي بسبب سوء معاملة والدتها لها، وفور نشوب مشادة كلامية بينهما أحضرت سكينا من المطبخ وسددت عدة طعنات لوالدتها محدثة بها إصابات أودت بحياتها.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتحفظت على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

2024-05-29 / 10:49
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