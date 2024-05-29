في مصر.. شابة تـ.قتل والدتها وتبرر: “تسيء معاملتي”
هبة بريس – وكالات
شهدت منطقة الملك الصالح بمصر القديمة في القاهرة حادثا مأسويا حيث أقدمت امرأة على قتل والدتها طعنا بسلاح أبيض في الرأس والرقبة.
وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بإصابة مسنة تبلغ من العمر 65 سنة بطعنات متفرقة في الرأس والرقبة، مما أسفر عن وفاتها.
وبإجراء التحريات والبحث نجح فريق المباحث من كشف ملابسات الواقعة وأن ابنتها صاحبة الـ 30 عاما وراء ارتكاب الجريمة.
وبتطوير البحث تبين أن المتهمة تعاني من اكتئاب نفسي بسبب سوء معاملة والدتها لها، وفور نشوب مشادة كلامية بينهما أحضرت سكينا من المطبخ وسددت عدة طعنات لوالدتها محدثة بها إصابات أودت بحياتها.
وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتحفظت على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.
8 تعليقات
مسنة في عمر 65 سنة. صح النوم هي ليست مسنة حسب منظمة الصحة العالمية….
قصة حزينة
لا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم اللهم هذا منكر ، الدنيا تغيرت واصبحت فيها وحوش لا يخافون من الله . اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا .
كيف يعقل البنت تقتل أمها التي حملتها تسعة أشهر في بطنها وارضعتها وسهرت الليالي من اجلها وفرت لها راحتها هل هذا هو جزاؤها الذي تستحقه من ابنتها ، أنا أطالب السلطات القضائية المصرية باعدامها ولكم واسع النظر ..
الجنة تحت أقدام الأمهات ، يجب على السلطات القضائية ان تحكم بالقصاص في حق هذه المجرمة ولا تأخذهم فيها رحمة ولا شفقة.
اللهم ارحم الأم واغفر لها وتجاوز عن سيئاتها وادخلها فسيح جناتك ، بالنسبة للبنت فهي راشدة تعرف ماذا تفعل لهذا يجب معاقبتها بالإعدام بدون نقاش.
قال تعالى ( ولاتقل لهما إف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما..) الله أوصانا بالإحسان إلى الوالدين ، اللهم ارحم هذه الأم واجعلها سيدة من أهل الجنة يا رب.
ربما الشابة عانت كثيرا من معاملة أمها معها مما تسبب لها اضطربات نفسية وأدى بها إلى قتلها بدون أن تشعر بأي شيء.
يجب أخذ البنت إلى مستشفى الأمراض النفسية لمعاينة حالتها النفسية قبل البدء بمحاكاتها لان كيف يعقل البنت تقوم بفغل هذه الجريمة البشعة في قتل أمها ، اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة منّ رياض الجنة .