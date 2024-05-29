نبيل بنعبد الله

التقدم والاشتراكية يدين جريمة الحر.ب النكراء برفح

2024-05-29 / 09:16
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هبة بريس – الرباط

أدان المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بشدة، جريمةَ الحرب النكراء الجديدة التي اقترفها الكيانُ الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، يوم الأحد الماضي، من خلال قصفٍ شنيع حَــــوَّلَ مخيماً للنازحين بمدينة رفح إلى مِحرقة حقيقية كشفَت مُجددًا عن الوجه الغادرٍ والدموي والإرهابي للكيان الصهيوني، وأثارت استنكاراً عارماً ومتصاعدًا في بلادنا وعلى المستوى الدولي.

وسجَّل المكتبُ السياسي إيجاباً اعترافَ إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين، موجها تحيته لكل المبادرات والتعبيرات التضامنية المتصاعدة مع الشعب الفلسطيني، وطنيا وعبر معظم دول العالَم، بما يُشكل سندًا قويًّا لصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني الباسل في غزة والضفة والقدس.

وأعرب المكتبُ السياسي عن تطلعه نحو أن تشكل هذه التطوراتُ مقدمةً لتحولاتٍ عميقة، على صعيد المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، من أجل إيقاف العدوان الغاشم على فلسطين وحماية الشعب الفلسطيني أولاً، ثم من أجل دعمه كفاحه في سبيل نيْلِ كافة حقوقه الوطنية المشروعة.

2024-05-29 / 09:16
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