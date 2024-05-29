طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الداخلية والجنوب الشرقي، وحار نسبيا بالمنطقة الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويرتقب أيضا نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد محليا فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، وفوق الهضاب العليا الشرقية، من المحتمل أن تمتد نحو السهول الوسطى.

كما ستهم قطرات مطرية جد خفيفة السواحل الواقعة ما بين سيدي إفني وطرفاية.

وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية ستهم خلال الصباح و الليل سهول المحيط الأطلسي و الواجهة المتوسطية، فضلا عن تناثر غبار محلي بالجنوب و بالجنوب الشرقي، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، والمنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلس والسهول الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 22 و 27 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 19 و 23 درجة بكل من سهول تادلة، والسفوح الجنوبية – الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والمنطقة الشرقية، و جنوب الريف، و ما بين 13 و 20 درجة في باقي مناطق المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستستمر في الارتفاع فوق أغلبية جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.