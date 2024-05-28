الجزائر: قتيل وثلاثة جرحى في تدافع خلال مباراة لكرة القدم

2024-05-28 / 23:38
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لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث تدافع قبل وقت قصير من انطلاق مباراة لكرة القدم في الجزائر، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد وقعت الحادثة خلال مباراة بين فريقي ترجي مستغانم، المضيف، ونادي جمعية وهران برسم الجولة 29، من بطولة القسم الثاني هواة وسط غرب، بعد أن تسلق بعض المشجعين الجدار الخارجي للملعب، حيث تسبب التدافع بينهم لسقوط العشرات منهم من المدرجات .

وتذكر هذه المأساة بما حدث سنة 2019 عندما لقي العديد من الأشخاص حتفهم وأصيب آخرون خلال التدافع الذي وقع عند مدخل ملعب بالجزائر قبل وقت قصير من حفل مغني الراب سولكينغ.

2024-05-28 / 23:38
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