السُّلطات المحلية بأمزورة بسطات تطارد مضخات الري العشوائي بمياه أم الربيع

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تواصل السلطات المحلية بقيادة امزورة دائرة سطات، وبتنسيق تام مع عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد بسرية سطات، (تواصل) حملات منسقة استباقية تروم الحفاظ على ماتبقى من مياه وادي أم الربيع على مستوى الجماعة، بهدف وقف الاستعمال العشوائي لمياه الوادي في عمليات السقي، حيث تم حجز مجموعة من المحركات والمضخات ووضعها بالمستودع الجماعي بأولاد سعيد ضمن حملة يقودها قائد القيادة ورئيس المركز رفقة معاونيه.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن الحملة استهدفت حجز العشرات من المحركات و المضخات التي تم حجزها بعد تحرير محاضر قانونية في حقها أصحابها تحسبا لحالة العود، لاسيما وأن الحقينة المائية لوادي أم الربيع في تراجع خطير ينذر بشبح العطش التي قد تؤثر على الأمن المائي للمناطق المجاورة وباقي المدن الأخرى التي تعتمد ساكنتها على خدمات هذه المادة الحيوية.

ويشار، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سبق وأن حذر من خطورة الوضع، داعيا إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة للموارد المائية وضمان توفير مياه الشرب للسكان، من خلال تطبيق القيود على تدفق المياه الموزعة على المستخدمين، مع حظر استعمال مياه الشرب في غسيل السيارات والآلات، وكذا ري المساحات الخضراء وملاعب الجولف باستخدام المياه التقليدية (مياه الشرب أو المياه السطحية أو الجوفية).

هذا في الوقت التي تعيش فيه مدينة سطات على وقع الاقتطاعات المتكررة للماء الصالح الشرب، الذي تغير طعمه ولونه ورائحته، فيما تحولت الشوارع إلى ساحة للسباق مع الزمن في رحلة البحث عن قطرة الماء، مما يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ الموقف، مع التكثيف من حملات التوعية والتحسيس وخصوصا وأن المنطقة مقبلة على فصل الصيف.