لقجع: 3.7 مليون أسرة تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر

قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالأرقام، معطيات حول مجهودات الحكومة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وذكر لقجع، في كلمته خلال لقاء دراسي حول موضوع “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، مساء يومه الثلاثاء، أن 3.9 مليون أسرة تستفيد من التغطية الصحية، و 3.7 مليون أسرة تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، أي ما يناهز 5.2 مليون طفل وطفلة، بتكلفة بلغت 35 مليار سنة 2024، مشيرا الى أنها ستصل إلى 40 مليار سنة 2026.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة أخذت على عاتقها تنزيل الأوراش الاجتماعية وفق الأجندة الملكية، تزامنا مع مأسسة الحوار الاجتماعي واتخاذ إجراءات لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على السيادة المالية.