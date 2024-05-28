In this photo taken on March 9, 2023 a member of ethnic rebel group Ta'ang National Liberation Army (TNLA) smokes as he guards a checkpoint near Namhsan Township in Myanmar's northern Shan State. (Photo by AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

تحرير مغربي من قبضة عصابات في ميانمار بعد أداء عائلته لفدية

2024-05-28 / 21:30
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تمكّن شاب مغربي، الثلاثاء، من معانقة الحرية بعد أشهر من سقوطه في قبضة عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار وإجباره على العمل ضمن شبكات احتيال إلكترونية.

وقالت وسائل اعلام دولية أن تحرير الشاب المغربي جاء بعد أداء عائلته للفدية، في حين يُجهَل مصير خمسة مغاربة كانوا قد دفعوا الفدية دون أن يُحرَّروا إلى حدود الساعة.

الشاب الذي تم تحريره واحد من ستة مغاربة كانوا قد دفعوا الفدية ولم يُحَرَّروا بسبب وقوف المهرب المغربي ضد خروجهم، خوفاً من تقديم شكاوى ضده لدى السلطات المغربية.

وتُقدّر لجنة عائلات ضحايا ميانمار عدد المغاربة الذين سقطوا في قبضة الجماعات والعصابات في المنطقة الحدودية بين تايلاند وميانمار بنحو 200 شخص، في حين كان لافتاً دعوتها إلى فتح تحقيق في مصير أزيد من 140 شاباً مغربياً موجودين حالياً في تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية برفقة أحد المؤثرين المعروفين.

2024-05-28 / 21:30
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تعليق واحد

  1. هذا المهرب المغربي يستحب العظام شنقا في ساحة عمومية رغم أنني ضد ذلك.
    مجرم حقير لعنة الله عليه

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