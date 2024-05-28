عيد الأضحى..الحكومة قد تصرف أجور شهر يونيو قبل موعدها

2024-05-28 / 21:16
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تستعد الحكومة لصرف رواتب وأجور موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية لشهر يونيو المقبل قبل موعدها بمناسبة عيد الأضحى.

ويرتقب أن تعلن وزارة الاقتصاء والمالية وإصلاح الإدارة قبل أسبوع من حلول عيد الأضحى، صرف هذه الأجور، بصفة استثنائية لاقتناء الاضحية وما تتطلبه من مصاريف إضافية.

ويلجأ بعض الموظفين إلى “الكريدي” لاقتناء الأضحية؛ فيما يعمد آخرون إلى طرق أبواب بعض “الكسابة” في البوادي التي يتحدرون منها لاختيار كبش العيد على أن يتم دفع ثمنه بعد التوصل بالأجرة الشهرية.
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2024-05-28 / 21:16
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