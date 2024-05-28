رسميا.. إسماعيل صيباري يجدد عقده مع آيندهوفن

2024-05-28 / 20:54
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أعلن نادي بي اس في آيندهوفن الهولندي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مهاجمه الدولي المغربي إسماعيل صيباري إلى غاية يونيو 2029.

ويأتي هذا القرار بعد تألق اللاعب إسماعيل صيباري مع الفريق الهولندي هذا الموسم.

وانضم صيباري إلى آيندهوفن سنة 2020، حيث لعب مع فريق أقل من 21 سنة قبل الصعود إلى فريق الكبار.

وسيكون اللاعب المذكور حاضرا مع المنتخب الوطني الأول في مباراتيه القادمتين ضد زامبيا والكونغو ضمن تصفيات مونديال 2026.

2024-05-28 / 20:54
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