بالفيديو: “العربية للطيران” تطلق رحلات لـ5 وجهات أوروبية من مطار الرباط

اعلنت شركة العربية المغرب، رائدة شركات النقل الجوي منخفض التكلفة بالمغرب، عن افتتاح قاعدتها الجوية الجديدة في الرباط.

وتتوخى الشركة من هذه التوسعة الجديدة تعزيز شبكتها مع إدخال طرق جوية جديدة انطلاقا من الرباط في اتجاه خمس وجهات أوروبية: برشلونة وبروكسل وباريس وبازل – ميلوز وإسطنبول.

وجرى حفل تدشين هذه القاعدة الجديدة يومه الثلاثاء بمطار الرباط سلا، والذي جمع العديد من الشخصيات البارزة، من بينها السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى العديد من الرسميين والسفراء من العديد من البلدان.

وتهدف العربية للطيران من وراء فتح هذه القاعدة الجوية الجديدة بالرباط، إلى تعزيز ربط المغرب بطرق جوية مع أهم المدن الأوروبية، والمساهمة الفعالة في التنمية السياحية والاقتصادية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة.

وستوفر الرحلات الجوية الجديدة للمسافرين خطوطا منتظمة وعملية في اتجاه وجهات غنية بالثقافة والفن والطبخ والأنشطة الترفيهية. فسواء كان الغرض السفر هو القيام بجولات حضرية، أو الراحة والاستجمام خلال العطل، أو رحلات الاستكشاف الثقافي أو التجارة والأعمال، فإن العربية للطيران موجودة دائما إلى جانب ركابها ولا تدخر جهدا من أجل تسهيل وصولهم إلى هذه المدن ذات القيمة الرمزية العالية انطلاقا من عاصمة المملكة المغربية.

وإجمالا، ستوفر الشركة انطلاقا من هذه القاعدة الجوية الجديدة 14 رحلة في الأسبوع لربط الرباط بهذه الوجهات الأوروبية: برشلونة: 3 رحلات في الأسبوع (الإثنين، الأربعاء، الجمخة) ، باريس: 5 رحلات في الأسبوع (الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت، الأحد)، بروكسل: رحلتين في الأسبوع (الإثنين، الجمعة)، بازل – ميلوز: رحلتين في الأسبوع (الثلاثاء، السبت)، إسطنبول: رحلتين في الأسبوع (الخميس، الأحد).