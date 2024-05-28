سلطات سبتة تُعلن قرب استخدام تقنية التعرف على الوجوه بمعبر “تراخال”

قالت وسائل اعلام اسبانية ان سلطات سبتة المحتلة ستشرع قريبا في استخدام أجهزة تقنية التعرف على الوجوه في معبر تراخال “الحدودي”.

وأضافت المصادر ذاتها أن الكاميرات الخاصة بقراءة الوجوه، جرى تثبيتها كاملة في المعبر، وتوصيلها بكافة الأجهزة الأخرى،فيما لم يكشف الى حدود الان عن بداية تاريخ استعمالها .

وستُسهل هذه التقنية عملية العبور وستخفف من العبئ على الموارد البشرية في المعبر.