طائرة جزائرية تقــ..ـتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل قرب مخيمات تندوف

أفاد منتدى “فورساتين” دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، أن طائرة حربية جزائرية قصفت. مجموعة كبيرة من الصحراويين المحتجزين العزل وقتلت منهم ثلاثة أضخاص بينهم طفل .

وكشف المنتدى أن طائرة جزائرية أقدمت على قصف مجموعة كبيرة من الصحراويين العزل ، بمنطقة اكيدي قرب مخيمات تندوف وبالتحديد مخيم الداخلة، وقد استهدف القصف سيارة مدنية واسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل .

وأوضح المنتدى أن الأمر يتعلق ب ” : مجيدي ولد ادة ولد ابراهيم ولد احميم ، والبوهالي ولد حيداس ، وطفل أزوادي ، أين كانوا رفقة مجموعات أخرى ينقبون عن الذهب في المنطقة، في محاولة لسد رمق العيش، والتغلب على ظروف الحياة الصعبة بالمخيمات، وانتشار البطالة وسط تضييق أمني جزائري ، وحصار من طرف م_يليشيات جبهة البوليساريو التي تغلق المخيمات وتمنع التنقل خارجه دون ترخيص ، ناهيك عن حصار آخر تفرضه قوات تابعة للجيش الجزائري تحيط بالمخيمات من جميع الجوانب .”.

وأضاف المنتدى أن هذا العمل الجبان ياتي في اطار الترهيب والتخويف الذي تتبناه المؤسسة العسكرية الجزائرية ومعها جبهة البوليساريو لمنع المحتجزين من الهرب الى التراب المغربي .