الفرقة الوطنية تحقق مع مسؤولين وتستمع لمتضرري “العمارة المنهارة” بالبيضاء
لازالت تبعات انهيار عمارة بتراب مقاطعة يسدي بليوط بالدار البيضاء، متواصلة بعد استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لساكنة العمارة المنهارة، قصد الاستماع إلى إفاداتهم في القضية.
وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد جرى استدعاء ممثلي ساكنة العمارة المنهارة يوم أمس الاثنين للاستعماع اليهم في القضية التي هزت الراي العام المحلي والوطني وفتحت المجال أمام تاويلات وعلامات استفهام كبرى بخصوص المسؤوليات.
كما قالت المصادر ذاتها انه تم استدعاء مسؤولين للاستعماع اليهم حيث من المنتظر أن تسفر التحقيقات عن توقيفات قد تطال مسؤولين ترابيين ومنتخبين .
وانهارت الخميس 23 ماي 2024، عمارة بدرب “لوبيلا” في شارع العنق بتراب مقاطعة سيدي بليوط، بسبب إصلاحات همت محلا أسفل العمارة، وفق تصريحات شهود عيان.
وشعر سكان شقق العمارة، باهتزازات، ولاحظوا تشققات على الجدران، فهرعوا إلى خارج العمارة واتصلوا بالسلطات التي قدمت لعين المكان وحاولت تطويقه للحيلولة دون وقوع ضحايا.
ولم يخلف انهيار العمارة المذكورة، خسائر في الأرواح، بينما تسبب في خسائر مادية كبيرة لمالكي شقق العمارة.
11 تعليقات
يجب التحقيق بصرامة مع ممثل السلطة المحلية بداء بالمقدم والشيخ والسيد القائد الدي توفر له الدولة السيارة والسكن الوظيفي في أرقى الأحياء بالإضافة إلى الهاتف والتعويض المادية بالإضافة إلى محاسبة السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية ونائبه ورئسا مصلحتي التعمير بالعمارة والجماعة لكي يكون عبرة لكل من سولت له نفسه العبث بأرواح المواطنين كما اطالب باستقبال القضاء في هده القضية الوطنية
المغرب كله مبنى على العشوائيات ولا قطاع يمشي بى العمل الحلال كل القطاعات فاسدة
لا حول ولاقوة الابالله كيحربو العشوائية وكيخليو الناس كتبني الغش والضحاية هما الناس الدراوش
السؤال المطروح اين كان لمقدم وحتى الشيخ للمراقبة قبل الكارتة
هذا يدل على الاستهتار والتساهل في مجال التعمير من طرف السلطات المحلية
الخطا الاول يرجع للساكنة لانهم لم يقوموا بإعلام الجهات المختصة للقيام بواجبها
اين هو المقدم و الشيخ و القايد، بطريقة أو بأخرى فهم مسؤولون
لمقدم والقائد هما سبب ديال التجاوزات ليكيديرو الناس سرية
خاص سلطات اتحاسبو علاش خلاو الإصلاحات بلا رخصة
المقدم مامحلو من الاعراب فهاد المشكل فين كان ملي كانو الاشغال
يجب مسالة عون سلطة هو الاول ومن معه