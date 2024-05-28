استعدادا لعملية مرحبا..إعادة الربط البحري بين الحسيمة وموتريل

أعلن مدير ميناء الحسيمة، عادل البردي، أن الخط البحري المباشر الذي يربط الحسيمة بميناء موتريل، سيعود لاستئناف نشاطه مع بداية عملية مرحبا حيث سيتخصص هذا الخط في نقل الجالية المغربية خلال عملية الصيف، بعدما كان قد توقف في الشهور الأخيرة لأسباب لم يتم توضيحها.

وأشار البردي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الميناء عرف العديد من الإجراءات الاستعدادية لاستقبال الجالية المغربية، كتجديد باحات الاستقبال ومحطات العبور وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك جالية كبيرة من الريف تختار الخط المباشر بين موتريل والحسيمة من أجل الوصول أسرع إلى مناطق أهاليهم.