رياض مزور

مزور: “ثمن السيارات في المغرب بحال أوروبا”

2024-05-28 / 17:55
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هبة بريس – الرباط

أكد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن عددا من المغالطات يتم ترويجها بخصوص أسعار السيارات في المغرب وأوربا.

وذكر مزور في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن “أسعار السيارات في اسبانيا واوربا كانت تباع بثمن أقل من المغرب بسبب الاستفادة من دعم الدولة.”

وأضاف الوزير قائلا: “ثمن السيارة في المغرب بحال اوربا، صحيح القدرة الشرائية هابطة مقارنة مع اوربا لكن كلفة السيارة وسعرها نفسه”

2024-05-28 / 17:55
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‫4 تعليقات

  1. الله يعطينا وجهك.
    أنظر إلى سعر أي سيارة بدون الدعم وستجدها أرخص من المغرب….
    نحن نعيش بأوروبا التي تراها أنت في الأنترنيت….

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  3. التمن بحال أوروبا….كدب في كدب
    المهم…أعطيت المثال بأوروبا.. في التمن…لكن في الجودة و الضمان بحال دولة التشاد و الصومال…لا توجد جودة و لا ضمان اصلا ..كما تنقولو…..منك الواد…و عندي الإثبات المادي و المعنوي

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