مزور: “ثمن السيارات في المغرب بحال أوروبا”

هبة بريس – الرباط

أكد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن عددا من المغالطات يتم ترويجها بخصوص أسعار السيارات في المغرب وأوربا.

وذكر مزور في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن “أسعار السيارات في اسبانيا واوربا كانت تباع بثمن أقل من المغرب بسبب الاستفادة من دعم الدولة.”

وأضاف الوزير قائلا: “ثمن السيارة في المغرب بحال اوربا، صحيح القدرة الشرائية هابطة مقارنة مع اوربا لكن كلفة السيارة وسعرها نفسه”