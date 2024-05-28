جـ..ـريمة بشعة تهز اقليم الحوز..شاب يق..تل ثلاث من افراد عائلته

2024-05-28 / 18:36
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شهد دوار “سيدي بوعمر” التابع لجماعة اغواطيم بإقليم الحوز، جريمة بشعة راح ضحيتها ثلاث افراد من أسرة واحدة ، فيما اصيبت فتاة بطعنات استدعت دخولها قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي بمراكش ، صباح اليوم الثلاثاء 28 ماي الجاري .

مرتكب الجريمة شاب يبلغ من العمر 26 سنة متزوج، قام بطعن زوجته العشرينية وتوجيه طعنات اخرى قاتلة إلى ابنه حديث الولادة وحماته الأربعينية تاركا إياهم غارقين في دمائهم.

وذكرت المصادر الجريدة ، أن خلافات زوجية ومشاكل عائلية وراء ارتكاب الجاني لجريمته، وهي الخلافات التي كانت موضوع شكايات سابقة موضوعة لدى مصالح الدرك الملكي بجماعة أغواطيم التابعة لإقليم الحوز، قبل أن تتطور هذه الخلافات إلى ارتكاب الجاني المجزرة البشعة، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وكشفت نفس المصادر أن الجاني بعد فراره قام بالاتصال بحماه عبر هاتفه النقال وأخبره بنيته الاجهاز عليه قبل أن يقدم على الانتحار، وهي التطورات التي خلفت حالة استنفار قصوى لدى عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية التي باشرت تحرياتها وأبحاثها لتوقيف الجاني.

وقد تم توجيه جثة الهالكين نحو مستودع الأموات قصد التشريح، في حين جرى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات النازلة.

2024-05-28 / 18:36
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‫27 تعليقات

  3. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ربى يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

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