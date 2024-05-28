ساكنة بخريبكة ترفض فتح “خمارة “

هبة بريس / خريبكة

“هذا عيب هذاعار ..الخمارة في هذا الدار”” رافضون رافضون للخمارة والمجون ” بهذه الشعارات واخرى كثيرة عبرت ساكنة بخريبكة عن رفضها الترخيص لخمارة بتجزئة عمر بن العزيز بجماعة اولاد عبدون

واحتشد العشرات من الساكنة أمام المحل الذي يفترض أن يكون خمارة للتعبير عن الرفض الكامل لفتح خمارة بالقرب من ” بودرقة ” وايضا مطالبة السلطات بعدم الترخيص لها .

واجمع بعض سكان الحي رفضهم للخمارة على اعتبار أن هذا النوع من التجارة سيستقطب زبناء من نوع خاص؛ وهو ما سيجعل من المكان فضاء رحبا للسكر العلني والفوضى

أحد الساكنة بالمنطقة طالب بعدم الترخيص للخمارة على اعتبار أن الموقع جد حساس كونه يبعد عن مسجد عمر بن عبد العزيز بامتار قليلة : دون اغفال امكانية تحويل الحي الى بؤرة مفتوحة على كل الانحرافات، كالشجار والسرقة والتفوه بالكلام النابي

وأكد ذات المتحدث أنه من الضروري أن تُحترم راحة وسكينة وسلامة الساكنة مشيرا أن الخمارة المفترضة تشكل تهديدا لتلاميذ المؤسسات التعليمية وقد تؤدي إلى استقطاب المنحرفين وذوي السوابق العدلية من أحياء أخرى ومناطق قروية تحيط بالمدينة