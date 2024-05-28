رياض مزور

مزور: الوزارة تهدف إلى تجهيز كل إقليم بمناطق صناعية

2024-05-28 / 17:42
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هبة بريس – لبنى ابروك

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الوزارة التزمت بتجهيز كل اقليم بمناطق صناعية لاستقطاب استثمار صناعية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على برنامج إعادة تأهيل بعض المناطق الصناعية التي ليست في خالة مناسبة لاستقطاب استثمارات جديدة.

وعن غياب الاستثمارات بالمناطق الصناعية المجهزة، ربط الوزير الوضع بانعدام المسالك والولوجيات والتجهيزات الكافية، وجود اختلالات بسبب المضاربة، ثم جهل عدد من المستثمرين لهذه المناطق وقدراتها.

2024-05-28 / 17:42
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