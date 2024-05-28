موندو ديبورتيفو : دياز “أحد أفضل” لاعبي الريال هذا الموسم

كتبت الصحيفة الإسبانية “موندو ديبورتيفو”، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي المغربي إبراهيم دياز كان “أحد أفضل” لاعبي ريال مدريد هذا الموسم، حيث ساهم في الارتقاء بمستوى المباريات على المستوى الهجومي.

وأوضحت اليومية المتخصصة أن مهاجم ريال مدريد، صاحب 14 هدفا و12 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، جدير بإنهائه البطولة باعتباره اللاعب الذي قدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة لفريقه في 90 دقيقة من اللعب.

وفي هذا المستوى – تضيف “موندو ديبورتيفو”- يتصدر أسد الأطلس الترتيب بمعدل 1,05 تمريرة حاسمة لكل 90 دقيقة لعب، يليه نيكو ويليامز (0,95) ورافينيا (0,86).

وتمكن ريال مدريد من الظفر بلقب البطولة الإسبانية الـ 36 هذا الموسم. ويملك فريق إبراهيم دياز، الذي سيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل، أفضل هجوم في البطولة برصيد 87 هدفا وأفضل دفاع باستقباله لـ 26 هدفا فقط.