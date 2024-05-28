بنعلي: الاستثمار بالطاقات المتجددة يناهز 60 مليار درهم

هبة بريس – الرباط

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن السياسة السياسة الطاقية الوطنية ترتكز على 3 ركائز تتمثل في الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، ثم الاندماج الجهوي والقاري.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه تنزيلا لاستراتيجية 2009 والتوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، فيما يخص الركيزة الاولى، تم الوصول الى 4.6 الطاقات المتجددة، مشيرة الى أن الاستثمار بها يناهز 60 مليار درهما.

وأضافت الوزيرة أن هذه المشاريع تلبي خمس طلب الطاقة وطنيا، مشيرة الى الترخيص الى 2 جيكاوات خلال السنة الماضية وهي أكبر قدرة خصصها الوزارة في تاريخها، بالإضافة الى برمجة قدرة طاقية إضافية من الطاقات المتجددة.

ولفتت الوزيرة الى العمل على الرفع من وثيرة الاستثمارات السنوية بمضاعفته ب4 مرات لينتقل من 4 مليار درهم سنويا الى 15 مليار درهم سنويا، الى جانب تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل عبر تعزيز الاستثمارات بكلفة 30 مليار درهم خلال السنوات الأربع القادمة.