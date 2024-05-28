البريطانية “شاريوت”تؤكد وجود كميات واعدة من الغاز باللوكوس

هبة بريس / القسم الاقتصادي

خلصت عملية الحفر التي أجرتها شركة “شاريوت” في البئر OBA-1 الواقع بحقل “دارتوا”عن كميات مهمة محتملة للغاز.

و تعد هذه العملية الثانية من نوعها في إطار حملة لحفر بئرين في ترخيص “لوكوس أونشور” البري بالمغرب، تلفت الشركة البريطانية، مبرزة بأن عملية الحفر بهذه البئر تمت بنجاعة وأمان، ضمن الآجال والميزانية المحددة، بعمق 901 متر مخترقا الأهداف المحددة في الخزانات.

على إثر ذلك تأكد للشركة،عقب تقييم مفصل لبيانات البئر، بما في ذلك السجلات والمواد المستخرجة من الحفر وكميات الغاز، وجود خزانات داخل نطاق يبلغ سمكه الخام 200 متر، بما يتوافق مع أهداف ما قبل الحفر.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد نطاق خام يبلغ 70 متر يتسم بمقاومة عالية، بالتزامن مع تقديرات عالية لكميات الغاز في طمي الحفر، مما قد يشير إلى وجود طبقة غازية لا تحتوي على ماء.

كما سيتم إجراء تحاليل إضافية على إثر الحفر استعدادا للاختبار الذي سيحدد القدرات الإنتاجية للبئر وحجم الموارد المحتملة لهذا الاكتشاف، تضيف الشركة مشيرة إلى إنه سيتم إعداد البئر بغرض إتاحة إجراء الاختبارات واحتمالات استعماله كبئر للإنتاج. بعد ذلك سيتم تفكيك وحدة الحفر.

وفي تعليق له على هذا الاكتشاف، أعلن دنكان والاس، المدير التقني لشاريوت عن نجاح عملية الحفر في البئر OBA-1 في الحقل “دارتوا”، الذي اختتم حملة الحفر البرية «أونشور» التي قادتها شاريوت في المغرب، واصفا النتائج المحصل عليها ب”الإيجابية” بخصوص قدرات منطقة دارتوا.

يأتي ذلك في الوقت الذي ستقوم الشركة حاليا بإدماج جميع البيانات التي حصلنا عليها في البئرين RZK-1و OBA-1 مع معطيات الدراسات الزلزالية ثلاثية الأبعاد التي تتوفر عليها،والتي أعيدت معالجتها بهدف الحصول على تقييم جيد للموارد المحتملة لمنطقة “دارتوا” بشكل يمكن من تجويد برنامج العمل المستقبلي بخصوص هذا الاكتشاف ووقعه المحتمل على الإنتاجية في مجموع نطاق ترخيص لوكوس، يضيف البلاغ، مشيرا إلى أن البئرين الأولين، أكدا بنجاح نموذج الشركة الجيولوجي لتوزيع الخزانات، فيماويعتبر وجود الغاز بشارة خير لنشاطنا المستقبلي بخصوص استغلال هذا الترخيص.