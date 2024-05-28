لفتيت يوجه تعليمات “صارمة” للولاة والعمال لحماية الشواطئ

2024-05-28 / 16:43
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لبنى ابروك – هبة بريس

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه وجه تعليمات صارمة للولاة والعمال لحماية الشواطئ من كافة السلوكيات المرفوضة.

وأكد لفتيت في معرض تعقيبه على تدخلات البرلمانيين بمجلي المستشارين، يومه الثلاثاء، أنه وجه تعليمات للولاة والعمال لضمان أمن ونظافة الشواطئ ومحاربة جميع أشكال التشويش داخلها.

ولفت لفتيت، إلى ضرورة الحد من مجموعة من السلوكيات المرفوضة بالشواطئ، لبلوغ هدف “شواطئ محترمة ومفتوحة للمصطافين والسياح”.

2024-05-28 / 16:43
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تعليق واحد

  1. اصحاب الكراسي والمظليات واصحاب الدواب واصحاب الجيلي الاصفر يستغلون كل الفضاءات بدون حق

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