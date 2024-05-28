“خبير” يقيم المتر مربع في سيدي بنور بـ200 مليون ووهبي ..ألا تنتحر !!!

2024-05-28 / 16:26
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هبة بريس / ع عياش

حول واقع “الخبرات” والتقييم الذي يقدمه الخبراء للمحاكم قارب وزير العدل عبد اللطيف وهبي واقعة اعتبرها غير معقولة ولا منطقية

وزير العدل قال إن خبيرا في سيدي بنور أعطى تقييما لعقار بـ200 مليون للمتر مربع ” قبل أن يتساءل هل هناك عقار في سيدي بنور بـ200 مليون للمتر المربع؟ ألن تنتحر؟ هل لهذا الدرجة نستغفل القاضي والناس والخبراء ووزراء العدل ».

وقال وهبي متبهكنا ..”طوكيو ومنهاتن ومافيهومش هذا الثمن ”

واشار الوزير أنه تم الإدلاء بتقرير الخبير وهناك محامي ينوب في الملف، أنا نحشم نسجل نيابتي في الملف ”

.وأضاف وهبي” وصلنا إلى درجة لا تتصور، لا تتخيل ماذا يحدث في الخبرات، يجب توقيف هذا العبث ”

2024-05-28 / 16:26
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