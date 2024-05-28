“وهبي” في سابقة لفظية ..” والله دين مو مايدخل للمكتب أديالي …”

2024-05-28 / 16:04
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هبة بريس / ع عياش

بعد كل الخرجات التي جرت عليه انتقادات كثيرة عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليعاود الكرة وذلك خلال نقاش صباح الثلاثاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب

واستعمل الوزير عبارة من قاموس الشارع حين قال: « والله دين مو لن يدخل إلى مكتبي مجددا (يقصد المتقاضي) إن اتصلت به ولم يجبني »

وقال مصدر هبة بريس إن الوزير وهبي اعتذر عن صدور هذا الكلام بعدما نبهه أحد الموظفين بضرورة الاعتذار

وكشف مصدرنا ان سياق حديث الوزير على هذا النحو جاء عندما وصل النقاش بالوزير عند العلاقة التي يجب أن تكون بين المحامين وموكليهم، حيث قال بعجرفة « أنا محامي أتصل بموكلي ولا يجيبني، والله دين مو لن يدخل لمكتبي، أنا محامي وأتصل به ولا يأتي فلا علاقة لي به ”

2024-05-28 / 16:04
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‫12 تعليقات

  1. إنسان فاسد و مستهتر بديننا الحنيف، ورغم ذلك نراه مازال يتقلد منصبه بكل حرية و طلاقة، لا الشعب يتظاهر ضد لاحالته للقضاء. ..

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  9. حسبي الله ونعم الوكيل…إذا رأيت من يسب الدين أو سمعت من يسب الدين تنصحه وتنكر عليه؛ لأن سب الدين كفر أكبر، و ردة عن الإسلام…

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  11. عندما ينسى المسؤول أننا في دولة عريقة محترمة وأن مجدها بناه الشرفاء من الرجال والنساء بالتضحية والإبداع والتقوى..فالافضل له أن يذهب إلى حيث يريح ويستريح ولايجد من يحاسبه على تشويه صورة مجتمع وأمة….ويجد من يتفاعل معه في هذه الكوارث التي أصبح يعيرنا بها السفهاء من الأعداء…

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