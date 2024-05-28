الصورة ليونس السكوري

السكوري ..البطالة إرث من الحكومات السابقة

2024-05-28 / 15:38
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عاد وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري. الحديث عن الارقام التي كشف عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول البطالة

وقال السكوري خلال مروره بالبرلمان اليوم الثلاثاء ان وجود أكثر من 4 ملايين مغربي دون عمل ولا دراسة أو تكوين، هو أمر مقلق لكنه نتيجة لإرث خلفته الحكومات السابقة.

وسجل السكوري ، أن ارتفاع نسبة البطالة في المملكة جاء نتيجة الظروف المناخية والجفاف الذي أثر على مناصب الشغل لاسيما في القطاع الفلاحي.

وأكد أن الحكومة تعمل على رفع إدماج الشباب في سوق الشغل، لاسيما خريجي التكوين المهني، مؤكدا أن نسبة الإدماج لخريجي التكوين المهني فاقت 80 في المائة في عدد من المجالات.

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أوصى بتسريع إدماج هذه الفئة من الشباب، المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، ويوجدون خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل

2024-05-28 / 15:38
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‫8 تعليقات

  2. نتمناو من ملك نصره الله وايده ان يشوف من حال الفقير المغريبي وميعولش على الأحزاب والوزراء راه غدي ايغرقو البلاد

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  4. صراحة البطالة إرث من الحكومات السابقة و لكن مع حكومتكم لا
    تعرف التسير إرتفعت نسبة البطالة مقارنة بالحكومات السابقة….
    أولا حنا ديما العيب فالاخر ماشي فينا…. نوض تشلل و باركة من الهضرة لي مقادش على شي حاجة يمشي بحالو…

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