“الركراكي” يكشف أسباب عودة سايس إلى لائحة الأسود

وجه الناخب الوطني وليد الركراكي، اليوم الثلاثاء، الدعوة لـ27 لاعبا من أجل خوض المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيريه لزامبيا 7 يونيو بأكادير والكونغو برازافيل 11 يونيو بكينشاسا، برسم الجولتين الثالثة والرابعة، على التوالي، المجموعة الخامسة، من إقصائيات المنطقة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

و شهدت اللائحة عودة العميد رومان سايس مدافع فريق الشباب السعودي إلى عرين أسود الأطلس، وعن أسباب العودة قال وليد الركراكي “كنت أريد إعطاء فرصة لعناصر جديدة في خط الدفاع”.

وأضاف الركراكي “رومان سايس يقدم مستوى متميز مع نادي الشباب السعودي لذلك وجوده معنا مهم لأنه يقدم إضافة متميزة لكتيبة الأسود