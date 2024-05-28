مراكش : “وزارة النقل ” تحدث غليان باكبر سوق للدراجات النارية

أثار قرار جديد صدر مؤخرا عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ، غليان بأكبر سوق للدراجات النارية بالمغرب.

القرار الجديد للوزارة ، يجبر اصحاب الدراجات النارية العادية على غرار نوع ” الياماها والنيوز والسوينغ” اخضاع محركاتها للخبرة خصوصا محركات ذات سعة 49 سم مكعب ، حيث يلزم مالكيها الإنتقال إلى مدينة الدار البيضاء لإجراء الخبرة عوض ما كان معمولا به في السابق ، حيث تجرى الخبرة في مركز الخبرة التقنية بمراكش .

القرار أثار غضب المراكشيين بسبب الزيادة في تكاليف التنقل ومتاعب السفر إلى الدار البيضاء للحصول على الورقة الرمادية بعد اجراء الخبرة الثقنية على المركبة .

وتعتبر مراكش من اكبر مدن المملكة استعمالا للدراجات النارية في تنقل سكانها،كما ان القرار الجديد اثر سلبا على اكبر سوق للدراجات النارية بالمغرب.

ورفع المهنيون مطالب للوزارة المعنية من اجل تخصيص مركز للخبرة التقنية بمراكش كما كان معمول به في السابق.