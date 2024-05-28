بعد الجدل.. الوزيرة بنعلي تنفي علاقتها بـ”صورة القبلة”
نفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، علاقتها بالصورة المنشورة على صحيفة “ذو استراليان” والتي تزعم علاقتها برجال أسترالي.
وفي بيان لها، نفت الوزيرة بشكل قاطع وجازم أي علاقة لها بالصورة، مؤكدة التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة، وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد من جهة ثانية.
وشددت الوزيرة على أن “المنشور المسيء الذي تم عرضه بإحدى الجرائد الأجنبية المسماة “The Australian” لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما، مشيرة إلى ِأن محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور ليست هي الأولى، وأنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة.
ولفتت بنعلي إلى أن الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة في إطار استقلالية قرارات المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية.
6 تعليقات
السؤال اللي يجب ان يطرح هو النالي:
هل لها علاقة شخصية بالميلياردير الاسترالي؟
لا يجب التحدث عن الصورة لان الموضوع سيتم اختزاله في : هي من في الصورة! لا ليست هي من في الصورة!
لادخل لنا بحياتها الخاصة
ليلى بن علي قبل الوزيرة انسانة محترمة مثقفة جدا
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
وهضروا واش كاين تم تضارب المصالح اما القبله حياتها الشخصية
هههه والله شيء مضحك لاعلاقة مع الجسد سيدة الوزيرة لي انا كنشوفها ناجحة في القطاع طاقي الحمد الله اي شخص هو ناجح كنجيو نطيحوه سيدة الوزيرة الجسم لي في الصورة لايتطبق معك انتي سيدة رقيقة ورشيقة مقارنا مع هاده لي في صورة نتي في المكان المناسب قبل ما تكوني جميع الاحياء كان فيها خلل لازم يكون شي بوطو او جوج ماشعلينش لكن منين جيتي جميع الازقة موضيئة والعديد من المجلات