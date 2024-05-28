بعد الجدل.. الوزيرة بنعلي تنفي علاقتها بـ”صورة القبلة”

نفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، علاقتها بالصورة المنشورة على صحيفة “ذو استراليان” والتي تزعم علاقتها برجال أسترالي.

وفي بيان لها، نفت الوزيرة بشكل قاطع وجازم أي علاقة لها بالصورة، مؤكدة التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة، وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد من جهة ثانية.

وشددت الوزيرة على أن “المنشور المسيء الذي تم عرضه بإحدى الجرائد الأجنبية المسماة “The Australian”‏ لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما، مشيرة إلى ِأن محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور ليست هي الأولى، وأنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة.

ولفتت بنعلي إلى أن الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة في إطار استقلالية قرارات المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية.