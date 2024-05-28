الركراكي: سأعتمد على رحيمي في مراكز مختلفة

أشاد الناخب الوطني وليد الركراكي بإمكانيات سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي قبل مواجهتي زامبيا والكونغو في تصفيات المونديال.

وقال الركراكي في حديثه عن اللاعب: “رحيمي يلعب كمهاجم مع العين الإماراتي الذي يعتمد على الهجمات المرتدة أكثر من الاستحواذ، ورحيمي يكون رائعاً حين تكون لديه المساحات في الهجمات المرتدة”.

وأضاف: “شخصياً أستطيع الاعتماد عليه في مراكز مختلفة، سواء كمهاجم أو جناح، هو يستطيع اللعب في مركاز متعددة وهذه ميزته”.

يشار إلى أن سفيان رحيمي توج قبل أيام بلقب دوري أبطال آسيا مع العين الإماراتي، كما حصل على جائزتي هداف وأفضل لاعب في البطولة.