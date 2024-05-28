بنت الستاتي تهدد والدها : “ايلا جيت نعاود المغرب كامل غيبكي”

هبة بريس / القسم الفني

في تدوينة غريبة، هددت الهام العرباوي المعروفة بـ”ايلي بنت الستاتي” بالكشف عن حقائق حول علاقتها بوالدها وأسرتها.

وقالت “إيلي” في تدوينة نشرها عبر خاصية “الستوري” بحسابها بموقع “انستغرام” : “عييت نحاول نهضر معاه مبغاش ينعل الشيطان، أنعطيه مازال فرصة ولخوتي، مغيديرش حل غنوريك وجه بابا ديال بصح”.

وتوعدت “إيلي” بالكشف عن الأسباب الحقيقة وراء خلافها مع والدها مضيفة بالقول : “معارفين والو غي سامعين، إلى جيت نعاود ليكم المغرب كامل غيبكي”.

هذا ويشار الى أن الهام العرباوي، عبرت في عدة خرجات إعلامية، عن أمنيتها في إنهاء الخلاف مع والدها وأسرتها.