بنت الستاتي تهدد والدها : “ايلا جيت نعاود المغرب كامل غيبكي”

2024-05-28 / 12:32
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هبة بريس / القسم الفني

في تدوينة غريبة، هددت الهام العرباوي المعروفة بـ”ايلي بنت الستاتي” بالكشف عن حقائق حول علاقتها بوالدها وأسرتها.

وقالت “إيلي” في تدوينة نشرها عبر خاصية “الستوري” بحسابها بموقع “انستغرام” : “عييت نحاول نهضر معاه مبغاش ينعل الشيطان، أنعطيه مازال فرصة ولخوتي، مغيديرش حل غنوريك وجه بابا ديال بصح”.

وتوعدت “إيلي” بالكشف عن الأسباب الحقيقة وراء خلافها مع والدها مضيفة بالقول : “معارفين والو غي سامعين، إلى جيت نعاود ليكم المغرب كامل غيبكي”.

هذا ويشار الى أن الهام العرباوي، عبرت في عدة خرجات إعلامية، عن أمنيتها في إنهاء الخلاف مع والدها وأسرتها.

2024-05-28 / 12:32
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‫14 تعليقات

  1. خطا جسيم ما تنشره هذه الشابة لأن الوالدين شيئ مقدس كيفما كانا
    التعاطي مع أحد الوالدين سلوك ضد نظام الوجود ولا يأتي إلا بالخراب لمن يقوم به
    الله اهديك ابنت الناس وارد بيك

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  2. شكون عاقل عليك و ماديها فيك باش يبكي عليك المغرب.سيري خدمي على راسك من الكلام الخاوي

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