استئنافية البيضاء تؤجل ملف مافيا تزوير الشواهد و الديبلومات للشهر المقبل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملف مافيا التزوير الذي يتابع فيه عدد من الأشخاص بتهمة تزوير وثائق رسمية لغاية الشهر المقبل.

و في هذا الصدد، قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل جلسة المتابعة لحوالي 26 متهم في قضية تزوير شواهد ودبلومات جامعية، و ذلك إلى غاية 26 من شهر يونيو المقبل، من أجل منح مهلة للدفاع للاطلاع على الملف.

هذا و يتابع المتهمون في هذا الملف بتهم مختلفة تتعلق بتزوير شواهد ودبلومات جامعية مختلفة، و استعمال أختام مؤسسات عمومية و خاصة بشكل تدليسي و غيرهم من التهم.