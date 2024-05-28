استئنافية البيضاء تؤجل ملف مافيا تزوير الشواهد و الديبلومات للشهر المقبل

2024-05-28 / 12:08
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملف مافيا التزوير الذي يتابع فيه عدد من الأشخاص بتهمة تزوير وثائق رسمية لغاية الشهر المقبل.

و في هذا الصدد، قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل جلسة المتابعة لحوالي 26 متهم في قضية تزوير شواهد ودبلومات جامعية، و ذلك إلى غاية 26 من شهر يونيو المقبل، من أجل منح مهلة للدفاع للاطلاع على الملف.

هذا و يتابع المتهمون في هذا الملف بتهم مختلفة تتعلق بتزوير شواهد ودبلومات جامعية مختلفة، و استعمال أختام مؤسسات عمومية و خاصة بشكل تدليسي و غيرهم من التهم.

2024-05-28 / 12:08
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