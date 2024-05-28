أصحاب شقق الكراء: “لن نؤجر منازلنا دون عقود زواج
عبر عدد من أصحاب شقق للكراء بمختلف مدن المغرب، عن رفضهم لقرار إلغاء عقد الزواج للإقامة بالمؤسسات الفندقية.
وأكد عدد من أصحاب الشقق المخصصة للكراء اليومي، أن القرار الجديد يتعارض مع قيم وتربية المغاربة.
وشدد أصحاب الشقق، رفضهم “التطبيع” مع القرار الجديد، مؤكدين على أن الراغبين في اكتراء شققهم مطالبين بالادلاء بعقد الزواج كشرط أول وأساسي.
هذا وكانت المصالح الأمنية قد وجهت تعليمات شفوية للفنادق لإلغاء طلب عقد الزواج، لـ”الكوبل” الراغبين في المبيت.
ويأتي تحرك الأمن، عقب خرجة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، داخل قبة البرلمان، والذي انتقد مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج، مشددا على عدم قانونية الإجراء.
17 تعليقات
هم يتكلمون عن الفنادق دو جودة عالية 3 نجوم وما فوق…
عبر عدد من أصحاب الشقق !!! متى ؟ كيف ؟؟؟
أللهم ان هذا القرار منكر . كيف يمكن للمتزوجين ان يدخلوا إلى الفنادق بعد هذا القرار لان الناس سيحكمون على من يلج هذه الأماكن ولو ظنيا .ان هؤلاء فاسدين .
خلصو غي الضرائب للدولة…وشي لا خور المخزن قاد بيه
المجتمع المغربي لازال يتخبط في الضبابية في المواقف.. نحن شباب اليوم وجيل الغد نؤمن بالحريات الفردية في إطار القانون الدولي الدي يلتزم به المغرب كدولة.
يجب قبل ذلك ان تصرحوا بالكراء الى مديرية الضرائب و بعد ذلك نتحدث عن الامر . كم من شقق مفروشة معدة للكراء تمر عبر المنصات الاجتماعية ، وكم من شقة تكترى بالضوابط التي حددت من طرف السلطة ؟؟؟؟ في مراكش مثلا بواب العمارة هو من يتكفل بكل شيء .
ان المجتمع المغربي لا يشعر بالراحة النفسية والاستقرار الا اذا كانت حياته تسير وفق ضوابط من الشرع الحنيف وهذا هو حال المجتمع منذ نشاته الى اليوم ولم نعرف انه حاد في فترة من الفترات عن هذا الاتجاه. واما ما نراه اليوم من نداءات لتغيير هذا المسار فهي دعوات شاذة لا تمثل الا نفسها مقارنة بعامة المغاربة. واصحاب الشقق والفنادق ومعهم شريحة عريضة من المجتمع لا شك انهم اصيبوا بالذهول والاستغراب عند بلوغهم الخبر بالغاء الادلاء بعقد الزواج من طرف الجهات المسؤولة، فمن الانصاف في هذا الامر ان يتولاه القائمون على الشئون الينية لانه يدخل في مهام اختصاصهم.
الوزير وهبي : على أصحاب الشقق تحمل مسؤوليتهم، والا ساتابعهم قضائيا ،فهذا يعرقل مسلسل علمنة الدولة ونشر الفاحشة الدي ننهجه مند تولينا هذه الحقيبة ونحن مستعدون للموت من أجل تحقيق أجندة البنك الدولي مهما كللف الأمر. وكل من يقف في وجهننا فهو عدوا لنا
علينا العوض ومنه العوض من الله في ديننا الايسلامي
ماهي الا قرارات تشجع علا الفياد العلني ان لله وان اليه راجعون
يجب التراجع عن هدا القرار لن يقبله منا اي احد في بلدنا الاسلامي هدا نحن لنا تقاليدنا الاسلامية ولنا عادات وتقاليد عربية لا اورو بية
هده هي الاصول والعروبة والقيم الاسلامية لهم كل الحق بعدم القبول بهدا القرار
الإجراء الذي يقوم به الموظف داخل الفندق إجراء قانوني طبقا للقانون الجنائي المغربي لكي لا يكون الفندق وكرا لدعارة والتستر عليها
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
إلى أين يا مغرب بهذه القرارات المنحطة لأخلاقنا وقيمنا الإسلامية التي تصدر عن أشخاص لا قيم ولا أخلاق ولا مبادئ لهم، فعلا صدق رسول الله (ص) : ّإذا لم تستح فاصنع ما شئت “. و إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة “. المغاربة قاطبة يناشدون جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كونه أمير المؤمنين لدولة إسلامية أن يتدخل لوقف مثل هاته القرارات الماسخة والمشنة لمبادئ وأخلاق المغاربة كمسلمين متشبثين بقيمهم الإسلامية التي يضرب لها المثل في العالم كله. ما يسعنا أن نقول سوى : حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السُّفَهَاءُ مِنَّا…
وهل يحق لكم كراء شققكم قانونيا وبالأخص الكراء اليومي
بدأت التداعيات الخطيرة لخرجة الوزير تعطي أكلها من جهة الفنادق مع و من جهة أخرى أصحاب شقق الكراء ضد هو تصريح ليس إلا أضحى قانونا بين العشية و ضحاها في رمشة عين و كأن البلد ما ناقصو حتى خير لم يناقش الأمر في البرلمان لأمر في نفس يعقوب إنها السيبة بمعنى الكلمة وننادي بتدخل الجهات التشريعية فورا لتقنين ما أمكن تقنينه درءا للفوضى المتوقعة بسبب تصريحات غير مسؤولة
سبحان الله بعد التطبيع مع الصهاينة نعلت الله عليهم. و الأن الدعارة والمخدرات…الى أين انتم ذاهبون هذه هيا المملكة الشريفة. ولغريب فى هذا الشعب ساكت وكأنه راضي.