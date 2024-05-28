أصحاب شقق الكراء: “لن نؤجر منازلنا دون عقود زواج

2024-05-28 / 10:43
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عبر عدد من أصحاب شقق للكراء بمختلف مدن المغرب، عن رفضهم لقرار إلغاء عقد الزواج للإقامة بالمؤسسات الفندقية.

وأكد عدد من أصحاب الشقق المخصصة للكراء اليومي، أن القرار الجديد يتعارض مع قيم وتربية المغاربة.

وشدد أصحاب الشقق، رفضهم “التطبيع” مع القرار الجديد، مؤكدين على أن الراغبين في اكتراء شققهم مطالبين بالادلاء بعقد الزواج كشرط أول وأساسي.

هذا وكانت المصالح الأمنية قد وجهت تعليمات شفوية للفنادق لإلغاء طلب عقد الزواج، لـ”الكوبل” الراغبين في المبيت.

ويأتي تحرك الأمن، عقب خرجة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، داخل قبة البرلمان، والذي انتقد مطالبة الفنادق لزبنائها بعقد الزواج، مشددا على عدم قانونية الإجراء.

2024-05-28 / 10:43
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