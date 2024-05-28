ممثل عالمي: الفلسطينيون يقتلون على يد طاغية انتقامي

هبة بريس / القسم الفني

عبر الممثل الأسترالي غي بيرس التعبير عن دعمه للشعب الفلسطيني وإدانته لما يتعرض له على “يد طاغية انتقامي يجب إيقافه”، في إشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ففي تغريدة على حسابه في “إكس”، جاءت على خلفية المجزرة التي تعرض لها نازحون في مخيم برفح، كتب بيرس: “يُقتل الفلسطينيون بينما نتحدث. هم نازحون، مصدومون، مدمرون. إن حياة ومستقبل الأطفال الفلسطينيين يتم القضاء عليها على يد طاغية انتقامي. يجب أن يتم إيقافه. هذا يجب أن يتوقف. عار عليك يا نتنياهو”.

ومساء الأحد، استشهد 45 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان برفح ، في جنوب قطاع غزة، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها “آمنة ويمكن النزوح إليها”.