ساكنة عمارة بوركون: “نعيش التشرد ولم نتسلم ممتلكاتنا بعد”

هبة بريس / الرباط

كشفت ساكنة عمارة بوركون المنهارة، عن مستجدات الواقعة.

وذكرت الساكنة، في حديث مع هبة بريس، أنها تعاني التشرد منذ يوم الفاجعة، لافتين أن الجهات المعنية رفضت تقديم أية وعود لهم بخصوص مستقبلهم.

وأكدت ساكنة العمارة المنهارة، أن الفاجعة تسببت لهم في خسائر مادية مهمة، ناهيك على المعاناة النفسية التي يعيشونها وعائلاتهم.

وأضافت الساكنة، أن السلطات المحلية تواصل عملية ازالة الركام بالمكان والتنقيب عن ممتلكاتهم، مؤكدين على أنهم لم يتسلموا الى حدود الساعة أثاثهم وأغراضهم.

وتابعت الساكنة، أن المصالح الأمنية، تواصل تحقيقاتها للكشف عن المتورطين في الفاجعة لتقديمهم أمام العدالة.