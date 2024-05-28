مظاهرات في مدن مغربية للتنديد بـمجزرة رفح

شارك آلاف المغاربة في عدة مدن بالمملكة، مساء الاثنين، في مظاهرات نددت باستشهاد عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ومساء الأحد، استشهد 45 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

وذكرت مصادر أن المشاركين في هذه الوقفات والمسيرات، التي دعت إليها هيئات مدنية، مثل الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والجبهة المغربية لدعم فلسطين، ومجموعة العمل من أجل فلسطين، طالبوا الدول العربية والإسلامية، بالتحرك من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على رفح وباقي المناطق بالقطاع.

ومن المدن التي شهدت هذه التظاهرات الدار البيضاء والمحمدية ومكناس وسيدي بنور ، ووجدة

ورفع المشاركون لافتات مساندة للقضية الفلسطينية، ونددوا بـ”المجزرة المروعة” التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في رفح.

ورددوا شعارات من قبيل: “يا للعار للعار، رفح تحت النار”، و”حماس سيري نحو النصر”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”.