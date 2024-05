أعلنت إسبانيا بشكل رسمي، الثلاثاء، أنها ستعترف بدولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقلت وكالة رويترز، تصريحات لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في خطاب متلفز أمام مقر رئاسة الوزراء في مدريد، قال فيها: “لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم تتفق عليها جميع الأطراف”.

كما أكد سانشيز قبيل اجتماع حكومي أن “الحل الوحيد للسلام هو حل الدولتين”.

الأراضي الفلسطينية

إسبانيا تعترف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

رويترز

28 مايو 2024

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الإثنين، إلى جانب نظيريه الأيرلندي والنرويجي في بروكسل: “الاعتراف بدولة فلسطين إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني”.

وتجتمع الحكومة الأيرلندية، الثلاثاء، حيث من المنتظر إصدار إعلان رسمي حول الاعتراف، فيما رفعت النرويج، الأحد، مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، تنص على دخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء، وفق فرانس برس.