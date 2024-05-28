إسبانيا تعترف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

2024-05-28 / 09:09
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أعلنت إسبانيا بشكل رسمي، الثلاثاء، أنها ستعترف بدولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقلت وكالة رويترز، تصريحات لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في خطاب متلفز أمام مقر رئاسة الوزراء في مدريد، قال فيها: “لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم تتفق عليها جميع الأطراف”.

كما أكد سانشيز قبيل اجتماع حكومي أن “الحل الوحيد للسلام هو حل الدولتين”.

الأراضي الفلسطينية
إسبانيا تعترف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
رويترز
28 مايو 2024
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إسبانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين
إسبانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين
أعلنت إسبانيا بشكل رسمي، الثلاثاء، أنها ستعترف بدولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقلت وكالة رويترز، تصريحات لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في خطاب متلفز أمام مقر رئاسة الوزراء في مدريد، قال فيها: “لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم تتفق عليها جميع الأطراف”.

كما أكد سانشيز قبيل اجتماع حكومي أن “الحل الوحيد للسلام هو حل الدولتين”.

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الإثنين، إلى جانب نظيريه الأيرلندي والنرويجي في بروكسل: “الاعتراف بدولة فلسطين إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني”.

وتجتمع الحكومة الأيرلندية، الثلاثاء، حيث من المنتظر إصدار إعلان رسمي حول الاعتراف، فيما رفعت النرويج، الأحد، مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، تنص على دخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء، وفق فرانس برس.

2024-05-28 / 09:09
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‫8 تعليقات

  4. حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين، مع تكريس حماية السيادة الوطنية لدولة إسرائيل لزيادة تعزيز المصالحة وللمساعدة في ضمان السلام والتنمية المستدامة بالسلام وبالتضامن والوئام. اللهم ارحم الضحايا واغفرلهم وتقبلهم في الشهداء سواء كانوا يهودا أو مسلمين

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