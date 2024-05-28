طقس الثلاثاء..ارتفاع ملموس في درجات الحرارة

2024-05-28 / 09:03
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تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من السهول الداخلية، والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية وبعض المناطق بالأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع نزول بعض القطرات المطرية ما بين تزنيت وطانطان خلال الليل والصباح، مع أمطار متفرقة ورعد محلي بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات لرياح أحيانا قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، وشرق الأطلس المتوسط والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 22 و27 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 19 و22 درجة بأقصى جنوب المملكة، والجنوب الشرقي، وتادلة، والسايس، ووادي ملوية، فيما ستتأرجح ما بين 13 و19 درجة في باقي مناطق المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فتستمر في الارتفاع فوق السهول الشمالية والوسطى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قليل الهيجان على طول سواحل المحيط الأطلسي

2024-05-28 / 09:03
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