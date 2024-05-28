صورة منسوبة للوزيرة “بنعلي” رفقة الملياردير “فوست” تثير ضجة واسعة

2024-05-28 / 00:31
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هبة بريس – الرباط

نشرت صحفية أسترالية شهيرة تدعى “TheAustralian”، صورة لسيدة تتبادل القبل بالعاصمة الفرنسية باريس مع الملياردير الأسترالي أندرو فورست، مؤكدة أن هوية السيدة تعود لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

وخلقت الصورة ضجة كبيرة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استغرابهم الشديد من الصورة المنشورة بمقال الجريدة، معتبرين مستغربين من تصرف المسؤولة الحكومية رفقة الملياردير الأسترالي، ومتسائلين عن طبيعة العلاقة التي تجمع الطرفين هل هي علاقة عاطفية عادية أم علاقة مصالح بين المسؤولة الحكومية والملياردير الأسترالي .

ورفضت ليلى بنعلي اليوم نفي أو تأكيد صحة الصورة المتداولة، عبر سؤال صحفي وجه إليها، بالقول ”استهدافات كاينين …من العام لي فات وهوما كاينين”.

من جابنها نشر عمر الشرقاوي تدوينة جاء فيها :” من حق الوزيرة بنعلي أن تعيش حياتها الخاصة دون تدخل من أحد، لكن بين الحياة الخاصة للمسؤول العمومي وحياته العامة خيط رفيع يجب الانتباه له جيدا، والواقع أن الحياة الخاصة للمسؤولين تتحول شئنا أم أبينا إلى وهم قانوني وأخلاقي“.

وأضاف الشرقاوي :”ما يهمني في قضية الوزيرة بنعلي هو هل كانت لحياتها الخاصة تأثير على حياتها العامة؟ هل شكلت حياتها الخاصة أي تضارب للمصالح؟ هل وظفت حياتها العامة الممولة من دافعي الضرائب لاقتناص فترات من الحياة الخاصة؟ هل استفاد الطرف الآخر في الحياة الخاصة من منصبها كوزيرة في الحكومة؟ غير ذلك من حق الوزيرة أن ترتبط أو تنفصل أو تتزوج أو تربط علاقة عاطفية فذلك شأن يهمها هي وحدها ولا يهم أي أحد من المغاربة“.

يذكر أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة شاركت ، يوم أمس بالرباط، في حفل نُظّم بمناسبة العيد الوطني لأستراليا “يوم أستراليا 2024”، وذلك بحضور مايكل كاتس، سفير أستراليا لدى المملكة المغربية، وأعضاء بارزين من عالم الأعمال الأستراليين والمغاربة، وفاعلين في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى دبلوماسيين معتمدين في المغرب.

وفي اللقاء أشادت الوزيرة بعلاقات الشراكة التي تجمع بين البلدين، مشيرة إلى حرص المغرب على تكثيف التعاون الثنائي مع أستراليا في جميع المجالات، وتعزيز المبادلات واستكشاف مشاريع مشتركة جديدة ذات الاهتمام المشترك.

2024-05-28 / 00:31
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‫17 تعليقات

  3. المطلوب تقديم استقالتها فورا وإلغاء المشاريع التي سلمتها له كصفقات استغلال مقدرات الشعب للبحث عن زوج ثري

    1
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  5. لهذا يدافعون على الحريات الفردية و شرعنة الفساد و العلاقات المحرمة و الغاء مطالبة الفنادق بعقود الزواج

    1
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  6. اعتقد ان الصورة ملفقة وغير صحيحة.
    كيف لوزيرة ان تعانق وتقبل شخصا ملياديرا بجوار حاوية الازبال.
    غريب ما يحدث في زمننا هذا

    2
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  7. بخلاصة لي يحشم اعلى عرضه وأخلاقه ويحترم بلده وأهله من يصوت عليه وان كانت غير ذالك تعمل ماتريد الى الجحيم

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  8. اشادت بالعلاقة بين البلدين. المغرب واستراليا.
    ونسيت بالعلاقة بين الوزيرة المغربية و الملياردير الاسترالي.

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  9. العلاقة الغرامية ماشي شغلنا فيها ،هاذيك حياتها الخاصة هي حرة فيها .أما تفويت المارشيات بدون سند قانوني فهذا هو الفساد العظيم لي خاصك تشرحو للناس كيفاش ؟؟!؟..

    1
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  14. نتمنى الا تكون الصورة كذلك..اذا صح الخبر،فيجب اقالة هذه المراهقة،لانها اهانة للحكومة،ووصمة عار في جبين هذه الحكومة..

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  17. هؤلاء هم من يسيرون الشأن العام و يعتبرون قدوة للشباب .
    كيف لمسؤولة مثل هذه ان كان ما نشر صحيح تكون في حكومة .
    تضرب في مقتل كل مرة .

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