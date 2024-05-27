دخول مثير للنجم المغربي زياش بعلم فلسطين في احتفالات غلطة سراي

هبة بريس / رياضة

لفت الدولي المغربي حكيم زياش الأنظار خلال احتفالات فريقه غلطة سراي، بالتتويج ببطولة الدوري التركي الممتاز “سوبر ليغ”، الاثنين، على ملعب “رامس بارك”، بعد أن ظهر وهو يتوشح بالعلم الفلسطيني دعما لقطاع غزة.

واحتشد الآلاف من مناصري الفريق داخل مدرجات الملعب، فيما وصل لاعبو الفريق بعد جولة داخل باص مكشوف جاب شوارع مدينة إسطنبول.

ورفع زياش العلم الفلسطيني لحظة دخوله لتسلم ميدالية البطولة من رئيس الاتحاد التركي وسط هتافات الجماهير.

منافسة شرسة مع فنربخشة، حتى الجولة الأخيرة، إذ كان غلطة سراي يحتاج نتيجة التعادل في مباراته الختامية، الأحد، أمام نظيره قونية سبور، لكنه فاز بثلاثية مقابل هدف.

وفاز غلطة سراي بالدوري برصيد 102 نقطة، متفوقا على فنربخشة بفارق 3 نقاط فقط، ليحافظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي، والـ24 في تاريخه.