مصب ملوية .. تخليد اليوم العالمي للتنوع البيولوجي

هبة بريس : وجدة

تخليدا لليوم العالمي للتنوع البيولوجي وفي اطار التضامن والتطوع، نظمت عدة فعاليات من المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والتربوية بجهة الشرق عدة أنشطة علمية وتحسيسية للرفع من الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، يوم الأحد 26 ماي الجاري بالموقع البيولوجي لمصب ملوية جهة الحلك. بهذه المناسبة، قام المشاركون من طلبة وتلاميذ وأساتذة جامعيين وفاعلين جمعويين بحملة نظافة بالموقع.

خلال الفترة الأولى من اللقاء، قدمت ثلاثة محاضرات بتسيير الأستاذ الجامعي سباعي عبد القادر الذي أعطى نبده على العوامل التي ساهمت في تدهور التنوع البيولوجي بالموقع البيولوجي لمصب ملوية وتآكل الساحل بعد انشاء السدود على واد ملوية الذي كان يغذي الساحل بالرواسب الضرورية للحفاظ على توازنه.

فيما تطرق الدكتور يعقوبي عبد القادر لتنوع العوامل الطبيعية التي تزخر بها جهة الشرق وتنوع مجالاتها الجغرافية التي ساهمت في خلق التنوع البيولوجي الغني في الجهة وخاصة بالموقع البيولوجي لمصب ملوية من تنوع في النباتات والطيور والأسماك والزواحف.

كما تطرق الأستاذ غزال محمد في مداخلته لإشكالية تراجع الموارد المائية بحوض ملوية وندرة المياه التي أثرت سلبا على الانتاج الفلاحي والغطاء النباتي بالمنطقة وأشار الى تراجع حجم الموارد المائية السطحية والباطنية خلال السنوات الأخيرة مما أثر على الأنشطة الفلاحية ودفع سكان القرى الى الهجرة نحو المدن.

تم أعطيت الكلمة الى الدكتور محمد بنعطا رئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية ومنسق التجمع البيئي لشمال المغرب لإلقاء محاضرته حول: “أهمية الصبيب الأيكولوجي للحفاظ على التنوع البيولوجي للموقع البيولوجي لمصب ملوية”.

في هذه السنة 2024، تم الاحتفاء بهذه المناسبة تحت شعار “شاركوا في الخطة”، ويعود اختيار هذا الشعار في الأساس إلى التراجع المهول والسريع الذي أصاب التنوع البيولوجي والذي من شأنه أن يشكل خطرا كبيرا على كل الموارد الطبيعية والبشر على حد سواء.

كما أشار في عرضه الى أن المنطقة الرطبة للموقع البيولوجي لمصب ملوية أصبحت تعاني من نقص حاد للموارد المائية، بحيث تعيش على عتبة الفقر المائي، بسبب تراجع الصبيب المائي لنهر ملوية سنة بعد اخرى نتيجة ضخ مياهه (محطة الضخ مولاي علي، محطة الضخ ولاد ستوت، محطة الضخ للمنتجع السياحي بالسعيدية وكذلك عدد كبير من المزارعين الخواص…) وتخزينها في عدد من السدود في العالية (سد مشرع حمادي، سد محمد الخامس، سد لغراس، سد الحسن الثاني وسدود أخرى متوسطه…)؛ هذه الندرة ستتفاقم وتزداد حدتها في المستقبل القريب بفعل الاستمرار في انجاز مشاريع ترتكز بالأساس على عملية ضخ مياه الواد الجارية من جهة وبناء السدود من جهة أخرى (سد مشرع الصفصاف، سد تارك بجرسيف، سد بني أزمان بدريوش، وتوسيع سد محمد الخامس)، فإذا كانت هذه المشاريع المنجزة قد حققت استجابة لحاجيات بعض المناطق، التابعة للمجال الترابي لحوض ملوية، من الطلب المائي لمختلف الاستعمالات، فضلا عن الحماية من الفيضانات، فإنها على مستوى منطقة الموقع البيولوجي لمصب ملوية، قد افرزت مجموعة من الخروقات القانونية والأضرار والآثار السلبية خاصة على المستويين الاجتماعي والبيئي، يمكن ذكر أبرزها في النقاط التالية:

ا- هذه الممارسات لا تتماشى والتوجهات العامة للسياسة العمومية في مجال حماية البيئة.

ب- انتهاك وخرق المعاهدات الدولية التي إنضم وصادق عليها المغرب:

– خرق المعاهدة الدولية للمحافظة على المناطق الرطبة “رامسار”.

– خرق المعاهدة الدولية للمحافظة على التنوع البيولوجي.

ج- انتهاك وخرق القوانين الوطنية:

– خرق الفصل 31 من دستور 2011 الذي ينص على الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة.

– خرق الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (قانون إطار 12-99).

– خرق قانون التأثير على البيئة (03-12).

– خرق قانون الماء (15-36).

– خرق قانون المحميات (07-22).

– خرق قانون 05-29 المتعلق بحماية الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات.

– خرق الاستراتيجية الوطنية للحفاظ وتدبير المناطق الرطبة.

– خرق الاستراتيجية الوطنية للماء.

ينص القانون المغربي رقم 15-36 المتعلق بالماء في القسم الأول (الحفاظ على البيئات المائية) من الفصل الثامن (الحفاظ على المياه) على الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية المائية. لذلك من المناسب اعتماد التوصيات التالية عن طريق مراسيم تنظيمية:

– تضمين التنوع البيولوجي كمستخدم للمياه.

– دعم دمج مفهوم “الصبيب البيئي” في النصوص التنفيذية للمادة 97 من القانون 15-36.

– تطبيق التدفق البيئي في سد تجريبي.

تنص هذه الأحكام على أن امتيازات المياه في المجال العام يجب أن تأخذ في الاعتبار متطلبات خطة إدارة الأراضي الرطبة حيثما وجدت (المادة 25) وتضمن الحد الأدنى من تدفق المياه (المحدد بموجب قانون تنظيمي) لحماية حقوق الأطراف الثالثة والأراضي المائية، الحيوانات والنباتات المصب في المشروع (المادتان 96 ، 97).

وبالمثل ، تتضمن الخطة الرئيسية للتنمية المتكاملة للموارد المائية خططًا لتنمية وإدارة الموارد المائية والبيئات المائية ، والتي تشمل ، من

في الأخير، أعطيت الكلمة للحضور الكريم للمناقشة وطرح الأسئلة وبعض التوضيحات، كما تم تسجيل عدة توصيات يجب إيصالها لأصحاب القرار، أهمها:

– إعطاء ملوية الشخصية المعنوية القانونية.

– رفع قانون حماية الموقع الايكولوجي لمصب ملوية الى مستوى منتزه وطني طبقا لقانون رقم 07-22 للمحميات ومراسيمه التطبيقية.

– القيام بدراسة علمية هيدرولوجية وبيولوجية لتحديد الصبيب الإيكولوجي بالنسبة لواد ملوية على غرار الوديان الأخرى مثل واد سبو التي حددت الصبيب الأيكولوجي لواد سبو في 3 م3 في الثانية.

– اصدار مخطط التسيير للموقع الايكولوجي لمصب ملوية في أقرب الآجال.

– تأمين واحترام الصبيب الايكولوجي للموقع الايكولوجي لمصب ملوية طبقا لقانون الماء رقم 15-36

– إصدار النصوص التطبيقية للمواد 25 و96 و97 من قانون الماء؛

– إدراج البرامج البيئية بشكل مركز في ما يخص برامج عمل الجماعات الترابية والترافع عنها؛

– تحسين جودة وإعادة استعمال المياه المعالجة في محطة السعيدية ورأس الماء وزايو لأغراض الفلاحة أو المساحات الخضراء أو الطبيعة؛

– تخفيف الضخ على مستوى محطتي الضخ مولاي علي وأولاد استوت والمحطات الأخرى للخواص وعدم إنشاء محطات ضخ جديدة حفاظا على الصبيب الأيكولوجي للموقع البيولوجي لمصب ملوية؛

– إعادة النظر في مخطط الماء للسقي والماء الصالح للشرب 2020-2027 وخاصة بناء سد مشرع الصفصاف وسدود أخرى على واد ملوية مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع البيولوجي كطرف في استعمال المياه؛

– تنقية قناة عين الزبدة بانتظام؛

– اقتصاد مياه الأمطار التي تلتقطها قناة حماية مدينة السعيدية من الفيضانات لصالح الفرشة المائية لمصب ملوية والموقع البيولوجي؛

– منع الزحف العمراني على حساب المنطقة الرطبة لمصب ملوية والتصدي للبناء العشوائي في الموقع؛

– إنجاز منشآت هيدروليكية أو عتبات لمنع صعود مياه البحر المالحة في مصب ملوية مع مراعاة حركة مرور الأسماك من السافلة إلى العالية ومن العالية إلى السافلة؛

– تفعيل الديمقراطية التشاركية طبقا لفصول الدستور والقوانين الجاري بها العمل واعتبار الجمعيات المدنية كشريك في التنمية المستدامة واحترام الحق في الولوج الى المعلومة.

– الحق في الولوج الى المعلومة كما ينص على ذلك القانون 13-31