خليل فياض يقرر تمثيل المنتخب المغربي.. ويؤكد: “من الآن أنا أسد الأطلس”

2024-05-27 / 21:03
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أعلن خليل فياض، لاعب مونبولييه الفرنسي تمثيل المنتخب الوطني المغربي بدلا من المنتخب الفرنسي خلال قادم مشواره الدولي.

ونشر فياض رسالة عبر حسابه على “انستغرام” أعلن خلالها عن قراره بالقول: “بعد تفكير طويل امتد لشهور، أتشرف بالإعلان عن قرار تمثيل المنتخب الوطني المغربي”.

وأضاف فياض في تدوينته: “لن أنسى أبدا الفترات التي قضيتها رفقة المنتخب الفرنسي وأنا فخور بحمل القميص الأزرق”.

وختم خليل فياض رسالته قائلا: “لا يمكنني الإنتظار أكثر لارتداء ألوان بلدي المغرب والدفاع عن قيمه،  أصبحت الآن أسدا للأطلس بشعار ديما مغرب”.

2024-05-27 / 21:03
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