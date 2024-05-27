خليل فياض يقرر تمثيل المنتخب المغربي.. ويؤكد: “من الآن أنا أسد الأطلس”
أعلن خليل فياض، لاعب مونبولييه الفرنسي تمثيل المنتخب الوطني المغربي بدلا من المنتخب الفرنسي خلال قادم مشواره الدولي.
ونشر فياض رسالة عبر حسابه على “انستغرام” أعلن خلالها عن قراره بالقول: “بعد تفكير طويل امتد لشهور، أتشرف بالإعلان عن قرار تمثيل المنتخب الوطني المغربي”.
وأضاف فياض في تدوينته: “لن أنسى أبدا الفترات التي قضيتها رفقة المنتخب الفرنسي وأنا فخور بحمل القميص الأزرق”.
وختم خليل فياض رسالته قائلا: “لا يمكنني الإنتظار أكثر لارتداء ألوان بلدي المغرب والدفاع عن قيمه، أصبحت الآن أسدا للأطلس بشعار ديما مغرب”.