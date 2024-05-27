حزب الحركة الشعبية يبعد عن أعضائه شبهة سرقة مقره بتطوان

2024-05-27 / 20:22
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هبة بريس – قسم التحرير

طوى حزب الحركة الشعبية ، صفحة قضية تعرض مقره بمدينة تطوان للسرقة والسطو على تجهيزاته وذلك بابعاد الشبهة عن أعضائه بعدما خلفت الواقعة جدلا ونقاشا كبيرين .

وقال بلاغ لأعضاء المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية بإقليم تطوان إنهم تلقوا نبأ اقتحام المقر وسرقة بعد تجهيزاته بإستغراب شديد مؤكدين على تنزيه “أعضاء الحزب عن مثل هذه الأفعال المشيئة نظرا لنزاهتهم ونظافة يدهم ومكانتهم الفضلى وثانيا على شجب عملية السرقة التي تعرض لها مقر الحزب بتطوان “.

وشدد أعضاء المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية على “مواصلة تعبئتهم وراء قيادة الحزب من أجل تقوية الإشعاع الحركي بإقليم تطوان وأقاليم شمال المملكة “، وتجدر الاشارة الى ان مقر حزب السنبلة كان قد تعرض منتصف الشهر الجاري لعملية سطو شملت عملية سرقة ل47 كرسيا، وثلاثة مكاتب، وثلاجة، وطابعات، وحاسوب.

2024-05-27 / 20:22
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