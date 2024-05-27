إلغاء شرط عقد الزواج لدخول الفنادق..الوجه الحقوقي للقرار
اثار إلغاء شرط عقد الزواج لدخول الفنادق جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبين السياسيين، إذ يعتبره المحافظون “تشجيعاً على العلاقات غير الشرعية”، فيما ترى التيارات الحداثية والعلمانية أنه يدخل في إطار “الحرية الفردية”، فيما يراه متتبعون حقوقيون انه “نقاش ايجابي”
الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد السلام العسال قال ، إن الجمعية تتابع موضوع طلب عقد الزواج في فنادق المغرب باهتمام بالغ لأنه يتعلق بالمس بحقوق أساسية من حقوق الإنسان وهي الحريات الشخصية.
وأضاف أن طلب الفنادق عقد الزواج كشرط لولوج المؤسسة الفندقية “غير قانوني ولا يوجد أي نص في القانون المغربي ينص على ذلك”
وبشأن فرضه من السلطات الأمنية، أوضح العسال أن الإجراءات الأمنية في حد ذاتها “غير قانونية، وتندرج في إطار التضييق على الحريات الفردية”.
الحقوقي المغربي أشار أيضاً إلى أنه من شأن تصريحات وزير العدل المغربي بشأن عدم قانونية طلب عقد الزواج في فنادق المغرب أن تحدث تقدماً، “لأنه تحدث من موقعه كمسؤول، فهو وزير للعدل وأيضاً محامٍ، وتصريحه يؤكد أن كل مسؤول في فندق طلب عقد الزواج فهو يخالف القانون ويجب متابعته”.
بشأن الجدل في الذي يطرحه موضوع إلغاء شرط عقد الزواج في الفنادق، اعتبر العسال أن المسألة تتعلق بتطبيق القانون، وبالتالي فالأمر مطروح للمجتمع، “وفي رأيي لا أعتقد أنه سيطرح إشكالات كبرى في مجتمعنا، وإنما سيثير نقاشاً مقبولاً مجتمعياً”. يقول الاخير لقناة “فرانس 24”
8 تعليقات
الضوء الأخضر للفساد جهارا..
كل ما نقول هو لا حول ولا قوة الا بالله العلي ..
لما تغيب المؤطرات و الحواجز العقائدية للإنسان،فإنه سيتيه في براتين ظلام الإنفتاح على الميوعة الأخلاقية…
لو بحثت جيدا السيد الوزير كما قلت لم تجد سند قانوني لوجدت سند ديني وأخلاقي منذ قرون وليس 20سنة فقط..
ينطبق عليه قولُ الله – جل وعلا -: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 19]
المجاهرة بالمعاصي من موجبات عذاب الله سبحانه فإن الله يقول: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا}
وقوله تعالى : (( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون )) [الروم:41]
وبسبب المجاهرة بالمعاصي لعن بنو إسرائيل قال الله تعالى : (( (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)[الْمَائِدَةِ: 78- 79].
نسيتي المصحات ملي تايطلبو شيك ضمان بدون سند قانوني..
بنت لوحدها بدون لا يمكن ان تاخد غرفه نوم في فندق ادا كانت تسكن في نفس المدينه.هده تعليمات من السلطات المحلية.وليست قانون.
و ما راي اهل العلم الفقهاء و الائمة؟؟؟
لا يهمنا كمغاربة راي مجالس حقوق الانسان و لا تهمنا اراء اليسار لان رأيهم لا يشمل اغلبية الشعب المغربي…اليس هناك مجلس علمي؟؟