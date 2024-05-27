ميارة يمثل الملك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية

مثل رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الأحد بموروني، في المراسم الرسمية لتنصيب رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية، فخامة السيد عثمان غزالي.

وجرت هذه المراسم بعاصمة جمهورية جزر القمر الاتحادية، بحضور مجموعة من رؤساء الدول ورؤساء حكومات وبرلمانات ورؤساء وفود، إضافة إلى عدة شخصيات أخرى.

وخلال هذا الحفل، نقل السيد ميارة للرئيس عثمان غزالي تهاني وتحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكذا تمنيات جلالته بالتوفيق والسداد في تأدية مهامه النبيلة.

وأكد رئيس مجلس المستشارين بالمناسبة استعداد وطموح المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للرقي بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، وذلك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، استقبل الرئيس عثمان غزالي، صباح اليوم الاثنين، السيد النعم ميارة.

وأعرب رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية، خلال هذا الاستقبال، عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، وكذا تقديره الكبير لما يقوم به جلالته من أجل الرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم التنمية في إفريقيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

حضر هذا اللقاء الأمين العام لحكومة جمهورية جزر القمر الاتحادية والقائم بأعمال سفارة المملكة المغربية بموروني، ادريس علوي.