مسؤول إيطالي يرفع علم فلسطين داخل مقر البرلمان بروما

عبد اللطيف الباز- هبة بريس

قام نائب برلماني سابق في بتعليق العلم الفلسطيني على شرفة مجلس النواب في ساحة مونتيسيتوريو بالعاصمة الإيطالية روما.

ستيفانو أبوزو المرشح الحالي في الانتخابات الأوروبية عن تحالف الخضر واليسار، قام بتعليق علمين فلسطينيين على واجهة مجلس النواب بعد أن تسلق نافذة المبنى، ومشى على حافته، وما إن وصل إلى شرفة المجلس، قام بربط العلمين وأشار بعلامة النصر ثم هتف، “أوقفوا إطلاق النار، أطلقوا سراح الرهائن فورا، كفى مجزرة في غزة بالأسلحة الإيطالية. 35 ألف قتيل في غزة، كفى”.