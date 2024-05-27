بنعلي تكشف مستجدات أنبوب الغاز المغربي النيجيري

2024-05-27 / 17:56
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هبة بريس – الرباط

كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مستجدات أنبوب الغاز المغربي النيجيري.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أن أنبوب الغاز المغربي النيجيري مجموع سعته 30 مليار متر مكعب سنويا، أي أكثر من 6 مرات من الاستهلاك الطبيعي الحالي، وتكلفته أكثر من 25 مليار دولار .

وأفادت الوزيرة، أنه تم خلال السنتين الاخيرتين توقيع مجموعة من مذكرات تفاهم تهم المشروع، لافتة إلى الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والتصميمية الهندسية، والعمل على إنهاء الدراسات التقييمية والميدانية والاثر البيئي والاجتماعي للأنبوب.

2024-05-27 / 17:56
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