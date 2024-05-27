بنعلي تكشف مستجدات أنبوب الغاز المغربي النيجيري
هبة بريس – الرباط
كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مستجدات أنبوب الغاز المغربي النيجيري.
وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أن أنبوب الغاز المغربي النيجيري مجموع سعته 30 مليار متر مكعب سنويا، أي أكثر من 6 مرات من الاستهلاك الطبيعي الحالي، وتكلفته أكثر من 25 مليار دولار .
وأفادت الوزيرة، أنه تم خلال السنتين الاخيرتين توقيع مجموعة من مذكرات تفاهم تهم المشروع، لافتة إلى الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والتصميمية الهندسية، والعمل على إنهاء الدراسات التقييمية والميدانية والاثر البيئي والاجتماعي للأنبوب.
10 تعليقات
هذا الخط غير منطقي و طويل جدا و مكلف جدا
اللهم بارك وزيد في ذلك
مسيرة موفقة لبلدنا المغرب ملكا وشعبا…
مسيرة موفقة لبلدنا المغرب ملكا وشعبا…
المشروع يكلف مبالغ ضخمه
فين هو الغاز ألي لقاوه فالمغرب
السؤال المطروح هل يستفيد الشعب من هذا المشروع
اللهم يسر
نتمنى ان النجاح لهذا المشروع
مسيرة موفقة لبلدنا المغرب ملكا وشعبا