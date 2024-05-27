بـ4 مناطق.. الوزيرة بنعلي تكشف العثور على “الغاز الطبيعي”
هبة بريس – الرباط
كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن عملية التنقيب واستغلال الغاز الطبيعي، كشفت عن وجود الغاز ب4 مناطق بالمملكة “الغرب الصويرة، وتندرارة وسواحل العرائش”
وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أنه في منطقة الغرب تم اكتشاف مكامن غازية منتجة لكن حجهما صغير وتم ربطها بمصانع متواجدة بالمنطقة، وفي حوض الصويرة هناك انتاج مستمر للغاز ويتم بيعه للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية.
وبسواحل العرائش، تضيف الوزيرة، أكدت عملية التنقيب والبحث عن وجود كميات من الغاز الطبيعي والعمل مستمر لتطوير هذا الحقل الغازي، لافتة الى حفر 10 آبار استكشافية في تندرارة، تم اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي باثنين منها و سيتم استغلالها من الدرجة الاولى لفائدة محطة توليد onu للانبوب المغاربي الاوربي.
9 تعليقات
وعلاش الزيادة فالبوطة
لقاوه فالجيوب ديال المغاربة راه بدا الانتاج والاستغلال
منذ سنوات ونحن نسمع هذه الحكايات
نحن لا نستفيذ وإن كان بحر من الغاز
الاحتياط ضعيف مع الاسف مقارنة مع تكاليف الاستغلال
من مدة ونحن نسمع بإنتاج الغاز بالمغرب، ولاشيئ
لحد الساعة لايوجد سوى الزياذة في غاز البوتان
ضجة على احتياطيات ضعييييفة جدا غير كافية حتى على سد عشرة في المئة من الحاجيات الداخلية
اللهم يسر ولا تعسر